グラビアアイドルで女優の岸明日香（34）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を投稿した。「情報解禁」と記し、「ドラマ『令嬢は夜の蝶になりたい』恐縮ながらNo.1キャバ嬢の輝夜を演じさせていただきました」などと報告した。胸元と背中が大胆に露出されたデザインの真っ赤なドレスショットを披露し、「加藤史帆ちゃん演じる百合子の周りで巻き起こる試練、女の戦い、それぞれの女性の生き様を是非楽しんで観てく