日本海側は大雪が続く見込みです。山陰や近畿北部は、あす日中にかけて雪のピークに入り、短時間で積雪が急増するでしょう。車の立ち往生などに警戒してください。関東は平地も含めて、あす昼ごろまで大雪に注意が必要です。ノーマルタイヤの車での移動は控えたほうがいいでしょう。あすの気温です。強烈な寒気の影響で、真冬の寒さが続く予想です。朝から昼間にかけて、気温はほぼ横ばいの所が多いでしょう。北海道や東北北部の各