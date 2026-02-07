「Ｂリーグ、Ａ東京７５−７３千葉Ｊ」（７日、ららアリーナ東京ベイ）東地区２位の千葉Ｊは、同４位のＡ東京に惜敗した。日本代表の渡辺雄太（３１）＝千葉Ｊ＝はベンチスタートとなり、第１Ｑの７分４３秒から途中出場したが、今季最短となる計５分５５秒のプレーにとどまり、無得点だった。第２Ｑ途中に交代後はベンチからも姿を消し、試合終了まで戻ってくることはなかった。千葉Ｊのトレバー・グリーソン監督（５６）の