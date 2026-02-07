お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建（53）が7日放送のニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショー」（土曜午後1時）にゲスト出演。サンドウィッチマンに出演をお願いした理由を説明した。オープニングからサンドウィッチマンは渡部をイジり放題で、伊達は「執行猶予中ということで」とボケると、渡部は「（執行猶予は）つかないのよ。ついてもおかしくない行為をしましたけど」と反省しながらもスタジオを爆笑させた