サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグが開幕し、ブラウブリッツ秋田は湘南ベルマーレと対戦。前半のPKのチャンスで新加入の梅田がシュートを決め先制します。後半、同点に追いつかれたもののその後、鈴木が追加点をあげ2対1で新シーズン白星スタートです。