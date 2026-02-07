7日朝、新潟市西区のアパートで火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火元の部屋に住む30代の女性と連絡が取れておらず、警察が身元の確認を進めています。火事があったのは新潟市西区五十嵐2の町のアパートです。警察などによりますと、7日午前8時過ぎ、アパートの住人から「1階から火が出ている」と消防に通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかり