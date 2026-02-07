衆議院選挙は8日が投票日です。6日までに期日前投票をした人はおよそ24万5000人で、有権者のほぼ3人に1人がすでに投票を済ませています。期日前投票は公示翌日の先月28日に始まりました。県選挙管理委員会のまとめによりますと、6日までの10日間に期日前投票をした人は県全体で24万5113人でした。投票率は31.08％で前回＝おととし10月の同じ時期と比べて2.01ポイント高くなりました。市町村別で最も高かったのは東成瀬村の41.74％