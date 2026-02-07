第25回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会の開会式が現地時間2月6日、ミラノで行われました。開会式のテーマは「調和」で、芸術パフォーマンスや華やかな舞台美術、マルチメディア映像を通じてイタリアの歴史と文化の奥深さ、現代のデザインとイノベーション精神、さらに人と自然、都市と山地の調和と共生を表現しました。今大会では、90余りの国と地域からの約2900人の選手が8競技、16種別、116種目に出場します。カーリング、アイス