VWの万能ミニバンが「GTI」に？フォルクスワーゲンの英国法人は2026年2月4日、定番ミニバン「トランスポーター」に、シリーズ最上級となるスポーティ仕様「スポーツライン（Sportline）」を追加すると発表しました。実用性を重視した商用バンに、走りとデザイン性を融合させた点が大きな特徴です。【画像】超カッコイイ！ これが5人乗りの新「“スポーティ”ミニバン」です！ 画像で見る（35枚）トランスポーターは、1949年