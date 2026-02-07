Photo: かみやまたくみ 2023年12月29日の記事を編集して再掲載しています。マットな質感も気に入ってます。いろんなものをぶら下げておくのに便利なカラビナ。自分は家の鍵をベルトに吊るすのに使っています。2023年の頭にそれをチタン製のものに変えました。カラビナはタフじゃないとダメだきっかけはその前に使っていた鉄製のカラビナが腐食して壊れてしまったこと。これ、怖くないですか