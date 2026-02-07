リゾートホテルブランド「ヴィラージュ」の3棟目となる宿“ヴィラージュ熱海”が、夏から、静岡・熱海市にオープンする。【写真】絶景を堪能！ルーフトップバーなどホテルの詳細■サンビーチにもほど近いロケーション今回オープンするヴィラージュ熱海は、熱海市の名所の1つであるサンビーチにもほど近いロケーションに位置した地上9階建てのリゾートホテル。おしゃれなインテリアを配した客室は全82室を用意。すべて開放