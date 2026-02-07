半袖＆ダウンで笑顔の2ショット俳優の小栗旬が女子プロレスラーのSNSに突如登場…。異業種2人のプライベート写真に驚きの声があがった。「面白かったーー!!!!そして小栗旬さんとお写真撮って頂けて嬉しかったです」と感想を添えて、インスタグラムに観劇ショットをアップしたのは女子プロレス団体「スターダム」所属で、史上初のIWGP女子とSTRONG女子二冠王者の朱里。舞台「いのこりぐみ」に出演したTシャツ姿の小栗の隣で、