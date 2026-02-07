◆ソフトバンク春季キャンプ（7日、筑後）ソフトバンクの今宮健太内野手（34）が、キューバ出身で今季育成選手として加入したジョナサン・モレノ内野手（18）の軽快な守備にうなった。守備練習で軽快にスローイングするソフトバンク・モレノゴールデングラブ賞を5度受賞した名手は調整が一任されており、この日初めてC組の練習に参加。今宮と同じ遊撃で守備の評価が高く、日米複数球団で争奪戦が起きたモレノのノックを初め