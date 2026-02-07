あすは衆議院選挙の投開票日ですが、悪天候の予想を受けてか期日前投票率が前回と比べ5ポイント増加しています。札幌市中央区の期日前投票所には朝から多くの有権者が訪れていました。きのうまでの期日前投票率は20.72％で前回よりおよそ5ポイント高くおよそ90万人が投票を済ませています。道内では小選挙区と比例代表合わせて20の議席を巡る戦いです。投票は一部地域を除きあす午前7時から午後8時までで即日開票されます。