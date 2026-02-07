マツダは主力ＳＵＶ「ＣＸ―５」の世界での販売台数が累計で５００万台に達したと発表しました。 ＣＸ―５は、国内やアメリカ、ヨーロッパなど約世界１００か国で販売されている基幹車種です。 生産・販売台数とも１３年１０カ月で５００万台を達成しました。 マツダの車種としては、小型車マツダ３に次ぐ２番目の早さということです。 2025年７月には、ボディを一回り大きくしデザインを変更した３代目となる