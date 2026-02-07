衆議院選挙の8日の投開票を前に7日、投票所の設営が行われました。解散から投開票までが戦後最短となった今回の衆議院選挙は、8日、投開票されます。投票所のひとつ、鹿児島市の天保山中学校では、市の職員が投票箱などを設置し、投票用紙を交付する機械が正しく動くかなどを確認していました。県選挙管理委員会によりますと、県内では、6日までに、27万9676人が期日前投票を行い、投票率は前回の選挙より2.75ポイント高い、