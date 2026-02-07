きょう、2月7日は、「北方領土の日」です。札幌の雪まつり会場では、返還を求める署名活動が行われています。多くの人で賑わうさっぽろ雪まつり会場では、北方領土の早期返還を求める署名コーナーが設けられ「北方領土の日」のきょう、鈴木知事も署名を呼びかけました。北方領土を巡っては、ロシアのウクライナ侵攻以来交渉が停滞しています署名活動は、雪まつり最終日の今月11日まで実施されます。