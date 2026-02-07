川内原発で重大事故が起きたことを想定した大規模な防災訓練が行われました。訓練は薩摩半島の西方沖を震源とする最大震度7の地震が発生し、川内原発1・2号機が自動停止。外部電源が喪失した想定で行われました。川内原発から30キロ圏内の薩摩川内市など9つ市や町の関係者や住民など約4000人が参加しました。訓練では非常時の情報収集や指揮の拠点となるオフサイトセンターが立ち上げられたほか、薩摩川内市の小学校の