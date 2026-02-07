江戸川ボートの5日間開催「にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川」は、7日に前検日作業が行われた。昨年5月17日に多摩川でデビューした136期・木下虎之輔（20＝東京）が、前節で長野道臣を優勝戦進出（6着）に導いた12号機をゲットした。デビュー当時とは違って髪型がオシャレになった印象。「成人式用に髪の色を染めただけで、あとは気にしていないですよ」と照れていたが、前検日の手応えを聞かれると「チルトが0度だった