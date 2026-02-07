サッカー日本代表の森保一監督が7日、味の素スタジアムで行われたJ1百年構想リーグ・FC東京―鹿島を視察し、試合後に取材に応じた。この日Jリーグ公式戦の最年長出場記録を更新したJ3福島のFW三浦知良（58）について報道陣から話題を振られ「素晴らしいですね」と言及。2学年上の先輩で、日本代表でともに戦った盟友の奮闘に「世界的なニュースじゃないですか。Jリーグの舞台にカズさんが戻ってきてプレーしているのは、本当に