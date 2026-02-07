午後１時半過ぎにはＪＲ相模原駅周辺も本格的に雪が降り始めた＝７日、相模原市中央区横浜地方気象台は７日、小田原、南足柄、箱根、松田など県西部の２市８町に大雪注意報を発表した。神奈川県内は強い冬型の気圧配置や強い寒気の影響で箱根町など西部で大雪となり、横浜市中区でも降雪が確認された。気象台は大雪に関する気象情報を発表。気温の下がる７日夜以降、東部でも積雪の範囲が広がる恐れがあるとして、交通への影響