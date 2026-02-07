◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグＷＥＳＴ―Ａ▽第１節徳島６―０奈良（７日・ロートＦ）奈良クラブはホームの開幕戦で徳島に大敗。今年から指揮を執る元日本代表ＦＷ大黒将志監督（４５）の初陣を飾ることはできなかった。前半１５分にセットプレーから先制を許すと、クリアミスなどで立て続けに失点。後半は相手カウンターの対応に苦労し、計６点を奪われた。試合終盤は攻撃的な選手を次々と投入したが、相手の１２本と