俳優の高橋文哉が７日、都内で主演映画「ブルーロック」（８月７日公開、瀧悠輔監督）の製作報告会に出席し、人気作の実写化に挑んだ思いを語った。累計５０００万部突破の人気サッカー漫画を実写化。日本をＷ杯優勝に導くストライカーを育成するため、全国から集められた３００人の高校生フォワード（ＦＷ）たちが熾烈（しれつ）なサバイバルを繰り広げる。主人公・潔世一役の高橋は、これまでテレビ、劇場アニメ化もされた