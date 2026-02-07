ヤクルト・奥川恭伸投手（２４）が７日に春季キャンプ地の沖縄・浦添球場で行われたライブＢＰに登板。約４０球を投じ、直球は最速で１４８キロを記録した。降板後、報道陣の取材に応対した右腕は「やりたいことはしっかりできた。もう少し力が抜けてバランスが良くなればいいかなと思います。ただ今のままだとゲームに入るとしんどくなる」と収穫と課題を口にした。２０１９年のドラフト会議で高卒１位指名された右腕は、プ