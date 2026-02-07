◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節ＦＣ東京１―１（ＰＫ５―４）鹿島（７日・味の素スタジアム）ＦＣ東京が鹿島を１―１からのＰＫ戦で下した。前半４４分、ＭＦ遠藤渓太の直接ＦＫで先制も、２分後にＣＫから鹿島ＤＦキムテヒョンに押し込まれ、同点とされた。前半４１分に退場者を出した鹿島に対し、ＦＣ東京は後半、数的優位を生かして、途中出場のＭＦ佐藤龍之介らを中心に攻め込んだが勝ち越し点は奪えず。９０分