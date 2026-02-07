山陽オートのＧ?「創刊６０周年九州スポーツ杯第６０回スピード王決定戦」が７日に開幕した。１Ｒでは栗原佳祐（２８＝浜松）が１着を奪取した。「雨は苦手意識はないが、特に飯筭やここは乗れる方。１周目で滑って展開を悪くしてしまったが、それでも行けたしエンジンも悪くないかな」と湿走路での快勝に納得の表情を見せた。今年は浜松、山陽、飯筭２連戦のすべてでＶ戦に駒を進めている。「今年は勝ち切るレ