楽天の荘司康誠投手が７日、沖縄・金武キャンプで初めてライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。打者５人・計２９球で安打性の当たりは２本の好内容に、開幕投手候補にあがっている右腕は「そのつもりでやっている。自分でつかみ取りにいく」と、初の大役への強い意欲を口にした。「１５０キロが来る感じで１５０キロを投げても打者は打ちやすいし、間合いも取りやすい。でも１４０キロの感じで１５０キロが来たら打ちにくい