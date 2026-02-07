旧日本軍の様子を記録したアルバム「在満記念」。（資料写真、瀋陽＝新華社配信）【新華社瀋陽2月7日】中国遼寧省瀋陽市の「九・一八」歴史博物館は6日、地元の収集家、李彦博（り・げんぱく）さんから、旧日本軍の侵略を裏付ける遺物や史料189点の寄贈を受けた。内容は証明書や手稿、書簡、写真帖（アルバム）など多岐にわたる。中でも、旧日本軍が撮影した写真帖「在満記念」には、当時の写真原本154枚が収められており、旧