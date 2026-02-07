モーニング娘。’２６の牧野真莉愛（２５）が７日、都内で写真集「ＢｌｏｏｍｉｎｇＭＡＲＩＡ２５」（ワニブックス）の発売イベントを行った。最新作はオーストラリアのパースで撮影。コアラとの撮影に成功し、次の写真集で一緒に撮りたい相手は聞かれると「新庄と撮りたい」と即答した。推しチームの日本ハムの新庄剛志監督のことで、呼び捨てのいることについて「４歳のころに新庄を好きになって、札幌ドームに試合を見に