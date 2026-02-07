日本ハム、阪神などで活躍した下柳剛氏（57）が自身の公式YouTube「柳に風」を更新。元阪急外野手で、盗塁の世界記録保持者である福本豊氏（78）とのスペシャルトークを公開した。話題は契約がキャンプインギリギリとなった阪神・佐藤輝明内野手（26）について。将来的なメジャー志向が強いとされる佐藤輝だが、下柳氏は「通用すると思います？」と聞いた。福本氏は「いやあ、1年だからね。去年よかって、今年そこそこの