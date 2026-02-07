「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ、甲府４−１福島」（７日、ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）Ｊ３福島の元日本代表ＦＷカズこと三浦知良（５８）が開幕戦に先発出場。前半２０分までプレーし、自身が持つＪリーグの公式戦最年長出場記録を５８歳１１カ月１２日に更新した。試合後カズは取材に応じ、２日前にスタメンが告げられた際の心境について「（スタメン予想）してなかった。おしっこちびりそうになった。そのくら