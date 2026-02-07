衆議院選挙は8日が投開票日です。新潟県内の期日前投票率は6日現在で25.07%で、前回に比べ、6.87ポイント高くなっています。今回の衆議院選挙では、県内5つの小選挙区に、前職7人、元職2人、新人10人、計19人が立候補しています。選挙戦最終日の7日、候補者は街頭に立つなど最後の訴えに声をからしています。県選挙管理委員会によりますと、6日までに期日前投票を利用した人は44万9838人で、投票率25.07%。2024年に行われた前回の