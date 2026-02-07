ドジャースは6日（日本時間7日）、中継ぎ左腕のアンソニー・バンダ投手をメジャー出場前提の40人枠から外す措置「DFA」にした。球団は昨年11月にレッズへトレードで放出したベン・ロートベット捕手を再獲得したため、現在フルになっている枠を空ける必要があった。事実上の戦力外となったバンダだが、他球団から獲得オファーが舞い込みそうな気配だ。 ■32歳でも「伸びしろあり」 32歳のバ