なにわ男子の高橋恭平（25）が7日、都内で映画「ブルーロック」（監督瀧悠輔、8月7日公開）の制作報告会に出席した。累計発行部数5000万部を突破した大人気サッカー漫画が原作で、高橋文哉（24）が主演。恭平は千切豹馬役を演じる。元々原作ファンで「財産になる一つの作品になった」と作品への思いを話した。作品に向けて、役作りも入念に行った。「筋トレもそうですし、走るキャラクターなので、藤原丈一郎と家の周りを走