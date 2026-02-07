業務で知った情報をもとにインサイダー取引をしたなどとして、「三田証券」の元取締役らが逮捕された事件で、東京地検特捜部は新たに29歳の男を逮捕しました。金融商品取引法違反の疑いで東京地検特捜部に逮捕されたのは、職業不詳の斎藤圭悟容疑者（29）です。特捜部によりますと斎藤容疑者は、既に逮捕されている「三田証券」の元取締役、仲本司容疑者（52）ら3人と共謀して、仲本容疑者が業務を通じて知ったモーター大手「ニデ