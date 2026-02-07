俳優・村田雄浩（65）の所属事務所の公式インスタグラムが7日までに更新され、舞台で共演する人気女優からの大量の差し入れの画像が公開された。村田が出演し、今月から全国6都市で上演される舞台「NUKIDO 〜外から見るか 芯から見るか〜」について、「演出の福島カツシゲさんを中心に みんな真摯に芝居と向き合ってます」と稽古場でのショットを投稿。出演する女優・飯島直子が楽しそうな笑顔で自撮りするショットも披露した