山口県宇部市の旧長生炭鉱で潜水調査を行っていた台湾から来たダイバーが心肺停止となりその後、死亡が確認されました。山口県宇部市の旧長生炭鉱では、戦時中の1942年2月に水没事故があり183人が犠牲となっています。今も海に残されたままとなっている遺骨の返還を目指し市民団体が活動を続けていて、3日からは海外からのダイバーも参加した大規模な潜水調査を行っていました。7日の潜水調査は午前10時半ごろから行われていました