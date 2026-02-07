【モデルプレス＝2026/02/07】俳優の窪田正孝が、実写映画『ブルーロック』（2026年8月7日公開）の最高責任者・絵心甚八役に決定した。【写真】「ビジュ再現高い」「ブルーロック」主演・潔世一の実写ビジュアル◆窪田正孝、実写映画「ブルーロック」最高責任者・絵心甚八役に決定累計発行部数5,000万部を突破。日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こし、世界中で愛されている人気サッカー漫画「ブルーロック」（原作：金城宗幸・ノ村優