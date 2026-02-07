【モデルプレス＝2026/02/07】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた早坂ゆうが2月6日、自身のInstagramを更新。ガーリーなミニスカートワンピース姿を公開した。【写真】「今日好き」19歳美女「お姫様みたい」と話題の肌見せコーデ◆早坂ゆう、ミニワンピ姿公開早坂は「＃ガーリーコーデ」とつづり、ミニスカートワンピース姿を投稿。肩が出たデザインの長