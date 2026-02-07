俳優の窪田正孝が、映画「ブルーロック」（主演・高橋文哉、瀧悠輔監督）に絵心甚八役で出演することが７日、発表された。また、公開日が８月７日に決定した。累計５０００万部突破の人気サッカー漫画を実写化。日本をＷ杯優勝に導くストライカーを育成するための“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた３００人の高校生フォワード（ＦＷ）たちが熾烈（しれつ）なサバイバルを繰り広げる。窪