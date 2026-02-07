ＤｅＮＡ・入江大生投手が７日、阪神から移籍したデュプランティエからスライダーの投げ方を伝授された。助っ人がみせるボールの握り方を真剣なまなざしで見つめ、入江は同じようにボールを握った。ブルペンで教わったのはスライダーの握り。デュプランティエが見たいと希望し、この日実現した。「握り方を聞いたら投げ方まで教えてくれたので、すごいありがたいっすね」と感謝。教わった通りに投げ込んだが「まだまだっすね。