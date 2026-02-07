大喜びの木原龍一が話題ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体第1日が6日行われ、2種目めのペア・ショートプログラム（SP）で“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一（ともに木下グループ）組が今季世界最高の82.84点で種目1位となり、順位点10点を獲得した。テレビ中継では喜びすぎて消えた木原が話題になっている。キスアンドクライで、祈るように得点が出るのを待っていた。数字が表示されると、木原は大きく飛び