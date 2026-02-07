主将のMF渡邊凌磨、副主将のDF 宮本優太が振り返った浦和レッズは2月7日のJ1百年構想リーグの開幕戦でジェフユナイテッド千葉に2-0で勝利した。今季からキャプテンを務めるMF渡邊凌磨には「1つだけみんなに伝えたかったこと」という、開幕戦にあたって選手ミーティングで話したことがあった。浦和は今季に向け渡邊がキャプテンに就任し、京都サンガF.C.への期限付き移籍から復帰したDF宮本優太と前橋育英高校時代に渡邊の1学年