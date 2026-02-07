〈「半殺しにしようと思ってた」藤原喜明はなぜキラー・カーンにキレたのか？ 今明かされる『1983年のケンカマッチ』の真実〉から続く止まらないケンカは、どうやって終わったのか。1983年3月23日、山口で起きた藤原喜明VSキラー・カーンの“ガチ衝突”。感情が剥き出しのまま続いた一戦の結末とは――。宝島社の新刊『証言 プロレス界ケンカマッチの真実』より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）【写真】