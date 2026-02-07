経済学者・成田悠輔氏がゲストと「聞かれちゃいけない話」をする対談連載。今回のゲストは、本庶佑さんです（構成・伊藤秀倫）。【画像】ノーベル医学生理学賞の受賞が決定し、記者会見する京都大の本庶さん◆◆◆健康とは何か成田最初に伺いたかったのが、まさに体調や健康なんです。医学や生命科学の根本目的の一つは「健康でまともな体調で生きられる時間を長くする」ではないかと思います。そもそも人間が健康に生きる