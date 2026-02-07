7日の東京競馬3日目は積雪の影響で安全な競馬の施行に支障があると判断され、8R以降が中止となった。JRAでは、今回の中止に伴う「続行競馬」は実施しないと発表した。そもそも「続行競馬」とは？JRA公式ホームページには台風や降雪など天災地変等の影響により、当日に予定していたレースの半数以上を取りやめた場合には、出馬投票をやり直すとともに、開催日を変更して「続行競馬」を行う、と記載されている。前回、雪の影響