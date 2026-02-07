なにわ男子の高橋恭平が7日、都内で行われた実写映画『ブルーロック』製作報告会に登壇。千切豹馬役を演じるにあたっての思いや、メンバーからの反響を明かした。元々原作漫画のファンだったという高橋は「その中で、千切豹馬が一番の推しだったので、その役を僕が演じさせていただくと聞いたときは、『僕でいいのかな？』と不安やプレッシャーもありました。でも、これが世に出た時に“高橋恭平がやってよかった”と思っても