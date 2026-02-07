フリーアナウンサーの古舘伊知郎（71）が7日放送のニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）にゲスト出演。25年近く前、中学生だった長女が夜中に電話で悩み相談していた超大物歌手を明かす場面があった。番組へは5年ぶり3回目の出演。パーソナリティーの和田とはレギュラー番組での長年の共演など「40年以上」の付き合いとなる古舘。これまでのさまざまな思い出を語る中、「急に思い