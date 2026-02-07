実写映画『ブルーロック』製作報告会が7日、都内で行われ、俳優・窪田正孝が“ブルーロック”プロジェクトの最高責任者・絵心甚八（えご・じんぱち）役を演じることが発表された。また、映画公開日がサッカー・ワールドカップイヤーである8月7日となることも明かされた。本作は、累計5000万部を突破した、週刊少年マガジンにて連載中の大人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸／作画：ノ村優介）が原作。日本をサ