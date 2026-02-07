女優の井桁弘恵（29）が7日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日ケーキを持った自身の写真を公開した。「幸せな誕生日でした。」と書き出した井桁。3日に29歳の誕生日を迎えた事を伝えた。「29歳。丁寧に、感謝を忘れずに毎日健やかに過ごしたいです」とコメント。現場で祝われたと見られる豪華ケーキと笑顔の“2S”などを披露した。ファンからは「福岡の誇り」「おめでとうございます」「周りの人々からとても愛され